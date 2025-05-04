Leonid PlиGin

Блин! Сколько можно мусолить одно и то же? Зеленский и не обязан обеспечивать безопасность парада на 9 Мая в Москве. Безопасность от Зеленского и прочей укры должны обеспечивать ФСБ, ПВО и армия России.