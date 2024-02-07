Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 192 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Тумаков
    По мне вниманию подлежит внутренняя политика, а внешняя как бы между прочем. Чиновники работают спустя рукава. Только...Это бомба: Экс-ра...
  • Владимир Иванов
    пощадили военнослужащую из "страны 404"     а зряРусские БПЛА поща...
  • Anodtat
    ПрилюдноЧубайсу дали сбеж...

Власти Новосибирска заявили о намерении построить станцию метро "Заводскую"

Власти Новосибирска заявили о намерении построить станцию метро "Заводскую"

Информацию о продлении Дзержинской линии метрополитена опубликовали на сайте мэрии.Власти Новосибирска заявили о намерении построить на левом берегу Оби станцию метро "Заводскую": проект перепланировки бывшей промышленной зоны в Ленинском районе был опубликован на официальном сайте мэрии 5 февраля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх