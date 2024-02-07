Власти Новосибирска заявили о намерении построить станцию метро "Заводскую"

Информацию о продлении Дзержинской линии метрополитена опубликовали на сайте мэрии.Власти Новосибирска заявили о намерении построить на левом берегу Оби станцию метро "Заводскую": проект перепланировки бывшей промышленной зоны в Ленинском районе был опубликован на официальном сайте мэрии 5 февраля.
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