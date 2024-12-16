Почему богатых крестьян называли кулаками

Большинство из нас уверены, что зажиточных крестьян начали называть «кулаками» после революции. В основном связывают это с организацией колхозов и изъятием у богачей скота, сельхозинвентаря и зерна — «раскулачиванием».
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