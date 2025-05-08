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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Павлюченкова о травме бедра: «В Мадриде доктор говорил не играть, но очень хотелось выступить. Сейчас нога получше, набираю форму»

Павлюченкова о травме бедра: «В Мадриде доктор говорил не играть, но очень хотелось выступить. Сейчас нога получше, набираю форму»

В первом круге она обыграла Кэти Болтер (6:3, 6:3) и теперь встретится с Софией Кенин. – Какие сейчас ощущения после первой победы за три месяца? – Я не выигрывала и не проводила полноценных матчей почти с Австралии.

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