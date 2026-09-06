Хотите окунуться в тёплую историю, где летний лес, уютный камин и смех над лесной опушкой сплетаются в одно целое? Сказка «Мой милый Соник» — это маленькое путешествие в мир, где даже обычная маргаритка может напомнить о самом дорогом.