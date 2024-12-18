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Политика как она есть

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Госдума освободила медиков от уголовной ответственности

Госдума освободила медиков от уголовной ответственности

Госдума освободила врачей от уголовной ответственности. Согласно новым поправкам, которые приняли депутаты, статья 238 Уголовного кодекса, предусматривающая ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, больше не будет применяться к медицинской деятельности врачей.

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