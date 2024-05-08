МВФ: На доллар приходится 80 процентов мировой торговли

Доллар США все ещё сохраняет за собой абсолютное доминирование в системе мировой торговли.Международный валютный фонд (МВФ) выступил с докладом, в котором заявил о доминировании американской валюты в системе международных расчётов.
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