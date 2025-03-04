Венецианская комиссия служит интересам «партии глобальной войны» —Кобахидзе

Венецианская комиссия является одной из самых несерьезных европейских структур, которая стала служить интересам «партии глобальной войны», 4 марта заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам.
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