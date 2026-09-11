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Царьград

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Трусова планирует открыть собственный бизнес после рождения сына

Трусова планирует открыть собственный бизнес после рождения сына

Александра Игнатова (Трусова), вице-чемпионка Олимпийских игр, заявила о намерении открыть бизнес. После перерыва, связанного с рождением сына в августе 2025 года, она вернулась в спорт и завоевала серебро на турнире в Японии.

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