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RT Russia

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Рамапоса отметил желание Путина добиться урегулирования на Украине

Рамапоса отметил желание Путина добиться урегулирования на Украине

Президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что на него произвело большое впечатление желание президента России Владимира Путина добиться урегулирования конфликта на Украине.

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