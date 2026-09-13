Рамапоса отметил желание Путина добиться урегулирования на Украине

Президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что на него произвело большое впечатление желание президента России Владимира Путина добиться урегулирования конфликта на Украине.
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