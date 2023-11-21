Моя любовь, правда, больше напоминает ностальгию по моей собственной молодости, ведь со временем всякая любовь начинает напоминать ностальгию — и это еще не самое худшее, что может с нею случиться.
Испуганные патриоты возвращаются, чтобы и дальше зарабатывать на россиянах
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Ура, меня Алла жалеет, меня сама Алла жалеет!!!!! Как я рад, как я рад. Когда , наконец, их всех этих жалостливых, начнут сажать за неуплаченные налоги? И где это видано, кроме содомитского Запада, чтобы кривляка на ножках "белого негра" сколачивал такое состояние. И как это в Россию пришло? Кто это внедрил и сделал обыденным и Законом защищённым. Как бы мы ни относились к советской эпохе, но такого разбазаривания народных денег ( а чьих же ещё?) на лиц с сомнительной репутацией, там не наблюдалось. Все мошенники в СССР в этой сфере деятельности были мельче. Их всё-таки старались тормозить. А вот в эпоху......какая у нас эпоха, сейчас......совсем оборзели и мошенники и те, кто их крышует. А мошенники даже уверены, что именно они и кормят нас в России, как это заявила одна из этих проституированных певичек. Господи, я знаю Ты видишь это. А Путин?
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17 час.
валентина Васильева
У Путина другие дела и задачи. А вот, дайте побольше гнилых помидор и расписание концертов этих нерусей поганых и будет дело. Как у Ивана Грозного "Слово и дело", пора в России опричнину вводить.
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16 час.
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