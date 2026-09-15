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Не панацея. Почему квартиры с дорогим дизайн-ремонтом в Барнауле могут продавать годами

Не панацея. Почему квартиры с дорогим дизайн-ремонтом в Барнауле могут продавать годами

Стоимость жилья с суперремонтом может достигать 200 тысяч рублей за "квадрат" Квартиры с дизайнерским ремонтом в Барнауле стоят на 44% дороже, чем варианты с косметическим.

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