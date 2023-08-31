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Губерниев о ситуации с Горбачевой: «Надо заниматься воспитанием подрастающего поколения, слушать и слышать их. Этого нам не хватает»

«Чтобы избежать таких ситуаций, как с Алиной Горбачевой, взрослым надо разговаривать с детьми, особенно с подростками.

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