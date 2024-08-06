Фигуранты дела Булгакова заявили, что их нужно отпустить из СИЗО как предпринимателей

Трое совладельцев «Грязинского пищевого комбината» Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова попросили суд отпустить их из-под стражи, так как они являются предпринимателями, а не должностными лицами, и на них распространяются положения закона о более мягкой мере пресечения в отношении бизнесменов.