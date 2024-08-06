Политика как он...
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Фигуранты дела Булгакова заявили, что их нужно отпустить из СИЗО как предпринимателей

Фигуранты дела Булгакова заявили, что их нужно отпустить из СИЗО как предпринимателей

Трое совладельцев «Грязинского пищевого комбината» Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова попросили суд отпустить их из-под стражи, так как они являются предпринимателями, а не должностными лицами, и на них распространяются положения закона о более мягкой мере пресечения в отношении бизнесменов.

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