И

Игорь

Зеленский - исполнитель воли Трампа, Стармера, Макрона, Туска и Мерца. Независимого президента Украины не существует уже 11 лет. НАТО готовит провокации интенсивно и ежедневно уже 11 лет. Ко всему нужно быть готовым. Не я додумался, это давно установлено: западной Европе ни на запад, ни на север топать некуда, "Райскому садику" можно искать дураков только на юге и на востоке, вот этими дураками быть и не нужно.