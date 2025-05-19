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Степашин: Путин уничтожит Зеленского психологически при встрече

Степашин: Путин уничтожит Зеленского психологически при встрече

Президент России Владимир Путин при потенциальной встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским «размажет» того психологически.

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Комментарии
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И
Игорь
Зеленский - исполнитель воли Трампа, Стармера, Макрона, Туска и Мерца. Независимого президента Украины не существует уже 11 лет. НАТО готовит провокации интенсивно и ежедневно уже 11 лет. Ко всему нужно быть готовым. Не я додумался, это давно установлено: западной Европе ни на запад, ни на север топать некуда, &quot;Райскому садику&quot; можно искать дураков только на юге и на востоке, вот этими дураками быть и не нужно.
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