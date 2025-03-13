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Петербургский дневник

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В Санкт-Петербурге 14 марта ожидается похолодание

В Санкт-Петербурге 14 марта ожидается похолодание

Днем температура опустится до -2 градусов В пятницу, 14 марта, в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода, которая принесет с собой местами мокрый и сильный снег ночью, а также небольшой, местами умеренный снег днем.

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