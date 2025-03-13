В Санкт-Петербурге 14 марта ожидается похолодание

Днем температура опустится до -2 градусов В пятницу, 14 марта, в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода, которая принесет с собой местами мокрый и сильный снег ночью, а также небольшой, местами умеренный снег днем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии