Бикини, сапоги и русское лето: Ирина Шейк в Каннах удивила общественность

Ирина Шейк, похоже, решила немного отдохнуть от строгого дресс-кода Каннского кинофестиваля. В своей ленте в соцсети она поделилась серией фотографий, демонстрирующих, как проводит время между премьерами.
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