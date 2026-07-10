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«Ямаль уже входит в пятерку лучших игроков своего поколения. Следующие 15-20 лет принадлежат ему, если Ламин захочет. Видим мировую звезду». Хави о вингере

Бывший главный тренер «Барселоны» Хави поделился мыслями по поводу вингера сборной Испании Ламина Ямаля.

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