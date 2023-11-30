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Генерал Савенков об ОрелТаймс: «Это сотрудничество значимо для нас»

Генерал Савенков об ОрелТаймс: «Это сотрудничество значимо для нас»

ОрелТаймс продолжает делиться с читателями поздравлениями в адрес редакции с первым юбилеем. О плодотворной работе ОрелТаймс и важности сотрудничества органов внутренних дел с нашей редакцией рассказал в своём поздравительном письме начальник УМВД России по Орловской области генерал-майор полиции Юрий Савенков.

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