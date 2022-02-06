Инна Гончаренко: Валиева была недосягаема. Есть она и все остальные

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко оценила прокаты российских фигуристов Камилы Валиевой, выигравшей короткую программу у женщин в командном турнире, и Марка Кондратюка, ставшего вторым по итогам произвольной программы.