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Инна Гончаренко: Валиева была недосягаема. Есть она и все остальные

Инна Гончаренко: Валиева была недосягаема. Есть она и все остальные

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко оценила прокаты российских фигуристов Камилы Валиевой, выигравшей короткую программу у женщин в командном турнире, и Марка Кондратюка, ставшего вторым по итогам произвольной программы.

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