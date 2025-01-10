Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 807 подписчиков

Штурмовики 88-й бригады сражаются в Часовом Яре под атакой FPV-дронов

Штурмовики 88-й бригады сражаются в Часовом Яре под атакой FPV-дронов

Штурмовики отряда "Русь" 88-й бригады ведут ожесточенные бои в микрорайоне Северный города Часов Яр. Командир "Миссионер" отметил сложности из-за атак FPV-дронов и ветхих домов, использующихся как укрытия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх