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Национальные парки на Южном Урале вновь подняли плату за посещения на четверть

Национальные парки на Южном Урале вновь подняли плату за посещения на четверть

Посетителей национальных парков в Челябинской области предупредили о повышении платы за вход. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», с 15 января плата за посещение национального парка «Таганай» составит 250 рублей.

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