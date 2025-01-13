Национальные парки на Южном Урале вновь подняли плату за посещения на четверть

Посетителей национальных парков в Челябинской области предупредили о повышении платы за вход. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», с 15 января плата за посещение национального парка «Таганай» составит 250 рублей.
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