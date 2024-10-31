В Шуе к уголовной ответственности привлекается 35-летний водитель, повторно севший за руль в нетрезвом состоянии

В отделении дознания МО МВД России «Шуйский» завершено расследование уголовного дела по ч.1 ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту управления транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым ранее административному наказанию.
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