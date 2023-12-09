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Возможно, полиэтиленовые отходы скоро уйдут в прошлое

Возможно, полиэтиленовые отходы скоро уйдут в прошлое

Международная группа экспертов, занимающаяся фундаментальными исследованиями, разработала способ использования полиэтиленовых отходов (ПЭ) в качестве сырья и превращения их в ценные химические вещества с помощью фотокатализа, управляемого светом, сообщает «phys.

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