Возможно, полиэтиленовые отходы скоро уйдут в прошлое

Международная группа экспертов, занимающаяся фундаментальными исследованиями, разработала способ использования полиэтиленовых отходов (ПЭ) в качестве сырья и превращения их в ценные химические вещества с помощью фотокатализа, управляемого светом, сообщает «phys.
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