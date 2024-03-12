Аканджи о словах Трента про «Ман Сити»: «Он не может так говорить, ведь не выигрывал все это. Возьмет три трофея за год, – или пять, как мы – сможет снова высказаться»

Ранее Трент Александер-Арнольд назвал «Манчестер Сити» машиной, созданной для побед. Защитник «Ливерпуля» заявил, что трофеи мерсисайдцев будут значить больше для команды и их болельщиков из-за различной финансовой ситуации в клубах.
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