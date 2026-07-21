Путин наградил руководителя музея «Ясная Поляна»

Екатерина Толстая, руководитель музея-усадьбы «Ясная Поляна», удостоена почётного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» за вклад в развитие культуры и сохранение наследия Льва Толстого.
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