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Детским мечтам поможет исполниться благотворительная акция "Ёлка добра"

Детским мечтам поможет исполниться благотворительная акция "Ёлка добра"

В этом году организаторы собрали 1200 писем Деду Морозу от детей из малообеспеченных семей, малышей с ограниченными возможностями здоровья, сирот, детей из многодетных семей и проходящих лечение в городских стационарах.

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