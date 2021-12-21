Детским мечтам поможет исполниться благотворительная акция "Ёлка добра"

В этом году организаторы собрали 1200 писем Деду Морозу от детей из малообеспеченных семей, малышей с ограниченными возможностями здоровья, сирот, детей из многодетных семей и проходящих лечение в городских стационарах.
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