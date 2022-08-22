В Вяземском районе Хабаровского края сотрудники полиции задержали подозреваемую в незаконном культивировании и хранении наркосодержащих растений

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках второго этапа оперативно-профилактической операции «Мак-2022» сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Вяземскому району задержали 51-летнюю местную жительницу, подозреваемую в незаконном культивировании и хранении наркосодержащих растений.
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