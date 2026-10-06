Аргентина может помочь украинским мужчинам с просроченными паспортами? Адвокат Роман Иванов отвечает

Какие проблемы возникают у украинских мужчин с просроченными загранпаспортами? Почему страны Евросоюза отказывают в предоставлении временной защиты? Как получить вид на жительство и гражданство Аргентины за три года? И что даёт аргентинский паспорт при въезде в страны ЕС? Адвокат Роман Иванов в эфире ответил на вопросы зрителей и читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ростислав Ищенко:...
- Диана Панченко: М...
- ИС Экс-депутат Елена...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым