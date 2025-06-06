Прадаваць праз ´Лясны домік´ болей, паслугу аказваць якасна.

Такі пасыл рэспубліканскага семінара на тэму ´Павышэнне эфектыўнасці работы гандлёвай сеткі ´Лясны домік´, які сёння прайшоў на базе Бабруйскага лясгаса з удзелам міністра лясной гаспадаркі Аляксандра Куліка.
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