Российский президент опроверг заявления о возможном нападении на НАТО Юлия СоколоваЗаявления Запада о возможности нападения России на НАТО являются фигурой речи, которая предназначена для оправдания ошибок американской политики на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.