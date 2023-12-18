Российский президент опроверг заявления о возможном нападении на НАТО Юлия СоколоваЗаявления Запада о возможности нападения России на НАТО являются фигурой речи, которая предназначена для оправдания ошибок американской политики на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.
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