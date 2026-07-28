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Товарищеские матчи. «Челси» сыграет с «Вестерн Сидней», «Реал» против «Леганеса», «Аль-Ахли» Сперцяна встретится с «Фулхэмом»

«Челси» сыграет против «Вестерн Сидней» в Сиднее в товарищеском матче, «Реал» проведет игру с «Леганесом», «Аль-Ахли» Эдуарда Сперцяна встретится с «Фулхэмом».

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