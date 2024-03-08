🔴 СКР проводит проверку на месте травмирования лыжниц в Сочи Ход проверки на контроле в следственном управлении, возможно будет возбуждено дело по статье Халатность.
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🔴 СКР проводит проверку на месте травмирования лыжниц в Сочи Ход проверки на контроле в следственном управлении, возможно будет возбуждено дело по статье Халатность.