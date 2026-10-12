Настя Ивлеева показала, как отдыхает с мужем в Карелии

35-летняя Настя Ивлеева отдыхает в Карелии вместе с мужем Филиппом Бегаком. Судя по снимкам, которыми блогерша поделилась в своих соцсетях, супруги уже успели прогуляться по местным лесам, прокатиться на ретропоезде, полюбоваться природой горного парка "Рускеала" и даже испытать себя на зиплайне.
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