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SPLETNIK

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Настя Ивлеева показала, как отдыхает с мужем в Карелии

Настя Ивлеева показала, как отдыхает с мужем в Карелии

35-летняя Настя Ивлеева отдыхает в Карелии вместе с мужем Филиппом Бегаком. Судя по снимкам, которыми блогерша поделилась в своих соцсетях, супруги уже успели прогуляться по местным лесам, прокатиться на ретропоезде, полюбоваться природой горного парка "Рускеала" и даже испытать себя на зиплайне.

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