Киевский главарь Зеленский трусливо убегает в дальние страны от российских бомб и ракет, которые он же накликал на головы своих подданных наносимыми по его приказу террористическими ударами по Росии Изображение сгененрировано ИИ | mpsh.
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