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Юрий Селиванов: Портрет гниды без гр(э)има

Юрий Селиванов: Портрет гниды без гр(э)има

Киевский главарь Зеленский трусливо убегает в дальние страны от российских бомб и ракет, которые он же  накликал на головы своих подданных наносимыми по его приказу  террористическими ударами по Росии  Изображение сгененрировано ИИ | mpsh.

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