Российский автомобильный рынок за несколько лет пережил настолько радикальную трансформацию, что к нынешней ситуации невозможно привыкнуть до конца.
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