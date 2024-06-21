В Крыму уберут памятник Виктору Цою и группе «Кино» – он мешает строительству дороги. Как передает корреспондент РИА «Новый День», монумент в виде 4-метровой гитары культовой группе и ее харизматичному лидеру был установлен в селе Морское под Судаком летом 2011 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии