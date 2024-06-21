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РИА Новый день

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  • С С
    Глядя на его пришибленный видок, убеждаешься, что на окраине трезвых нет. Долбо...б в вышиванке.Кулеба назвал шве...
  • Eduard
    Причем тут компании и частные лица,мошейники самураи? Вы занимаетесь беззаконием и мошейничеством.Украина ни к какой ...Япония расширила ...
  • Юрий Зубрин
    Лукавит кулебяка ,более провальной сходки идиотов всех мастей давно не случалось .Ну,не даром цирк "Шапито" на Украин...Кулеба назвал шве...

В Крыму уберут памятник Виктору Цою и группе «Кино»

В Крыму уберут памятник Виктору Цою и группе «Кино»

В Крыму уберут памятник Виктору Цою и группе «Кино» – он мешает строительству дороги. Как передает корреспондент РИА «Новый День», монумент в виде 4-метровой гитары культовой группе и ее харизматичному лидеру был установлен в селе Морское под Судаком летом 2011 года.

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