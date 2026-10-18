Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская армия продолжает наносить ответные удары по целям на Украине, чтобы снизить ударный потенциал киевского режима.
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