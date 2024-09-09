Единственный выход для "Сегежи"

Стоит ли разбирать отчет Сегежи, когда перспективы бизнеса компании туманны, а долговая нагрузка ставит под вопрос ее кредитоспособность? Ждать ли делистинг или допэмиссия сможет выправить ситуацию? Ответы на эти вопросы найдете в свежем разборе компании.