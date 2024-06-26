В Южном Бутове открылся скейт-парк в рамках проекта «Лето в Москве»

На площадках с качественным покрытием есть все необходимые для отработки трюков тренажеры Шестой скейт-парк открылся на площадке «Московских сезонов» в рамках проекта «Лето в Москве» в районе Южное Бутово.
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