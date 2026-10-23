23 октября православная церковь вспоминает мучеников Евлампия и Евлампию Никомидийских (начало IV века), а также преподобного Амвросия Оптинского (1891) — одного из самых известных русских старцев XIX века.
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