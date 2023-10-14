В России заявили об окончании контрнаступления ВСУ

Василий Небензя сказал, что больше чем за четыре месяца Киев потерял десятки тысяч мобилизованных и сотни единиц западной техники Российские войска перешли к активным боевым действиям практически на всей линии фронта, украинское контрнаступление, которое началось 4 июня, можно считать законченным.