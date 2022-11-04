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Светлана Миронова: «Я очень ответственная и могу легко тренироваться сама, но быть в команде тоже классно»

Российская биатлонистка Светлана Миронова рассказала о самостоятельных тренировках. – Как ты сейчас взаимодействуешь с тренерами своей группы, Артемом Истоминым и Виталием Норицыным? – Мы с ними в постоянном контакте.

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