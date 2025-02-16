Депутат Госдумы Нилов заявил о необходимости постепенной отмены ЕГЭ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в РФ необходимо отменять, заявил глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов, уточнив, что делать это нужно постепенно, чтобы не создать напряжение в обществе.
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