Минимальный успех России – отказ Украины от участия в НАТО и конституционных российских территорий.
Сергей Михеев: Если бы Россия сейчас ликвидировала Зеленского, США и Трамп восприняли бы это как благо
Комментарии
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Alex Nемо
Зеля нужен в качестве чучела на виселице, после окончания СВО и международного суда (судьи из числа независимых от США и дружественных России стран) за военные преступления его режима. Поэтому ВВП приказ о его ликвидации никогда не отдаст, а вот его британские "телохранители" грохнуть его могут и попытаться представить это как "помер тузик в результате ракетной атаки России" - это может произойти и очень скоро.
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10 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Почему Россия не выдвигает свои требования в переговорном процессе? За за всё придумывают или США, или Европа, или..., Украина! А Россия, молчит и..., "готова к переговорному процессу!" Почему Путин открыто не заявляет, что России нужна вся правобережная Украина, Николаев, Одесса, вплоть до Винницкой области. Почему сверх держава молчит! Если мы не будем заявлять свои претензии на определённые территории их нам не и кто и не отдаст! Мы огромная ядерная держава, с самым современным оружием в Мире, что то там лебезим и ни чего не можем сказать внятно. Северная Корея, жёстко заявляет о себе и её ни кто не трогает! Сколько ещё руководство страны сопли будет жевать и расплачиваться за это жизнями наших парней? Кто на эти вопросы ответит?
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1 час.
Игорь Кузнецов
Михеев выражает мнение достаточно большой аудитории из тех, кто слушает его речи. Если было бы всё так просто - физически устранить Зеленского и его приспешников и сразу покончить с укронацизмом, полагаю нашли бы возможность. Его заявление о 20-ти годах войны - так этого мало, даже если до западной границе Украины отодвинуть ЛБС. Просто ситуация будет как после ВОВ на Западной Украине и снова возродится, но Россия рискует распастся как СССР вложив человеческие и материальные ресурсы для этой быстрой "зачистки".
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1 час.
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