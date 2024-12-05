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Пора вырваться на свободу: прогноз Таро для Тельца на 2025 год

Пора вырваться на свободу: прогноз Таро для Тельца на 2025 год

Новый 2025 год Змеи обещает стать временем перемен и возможностей Тельцов по гороскопу. Символ года, Зеленая Деревянная Змея, обладающая уникальной способностью сбрасывать кожу, послужит напоминанием земному знаку зодиака о важности освобождения от всего душащего и гнетущего в новом году.

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