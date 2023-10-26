Кто станет директором новой школы в Соловьиной роще?

У руководителя учреждения среднего образования есть опыт работы в сфере, в том числе на уровне мэрии Смоленска Школой в микрорайоне Соловьиная роща Смоленска в скором времени будет руководить Ольга Гильденкова.
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