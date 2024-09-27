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Как осенняя засуха скажется на урожае озимых

Как осенняя засуха скажется на урожае озимых

Как осенняя засуха скажется на урожае озимых Ольга ВайленкоВ последние годы климатические изменения все чаще становятся причиной нестабильности в аграрном секторе России.

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