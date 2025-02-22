🚗 Подразделения теробороны «Барс-Крым» проводят осмотр машин в рамках учений Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием и оказывать содействие в проведении учений.
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🚗 Подразделения теробороны «Барс-Крым» проводят осмотр машин в рамках учений Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием и оказывать содействие в проведении учений.