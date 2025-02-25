Ямальчанка подралась с приставом

Ямальчанка в суде подралась с приставом. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, в городе Губкинский 23 декабря 2024 года участница судебного процесса отказалась покинуть здание суда по окончании рабочего дня.
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